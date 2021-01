Calano i contagi. L'Italia vaccina piÃ¹ degli altri

Calano i contagi. L'Italia vaccina più degli altri

Ormai nel pieno della seconda ondata. Rimanete a casa, è ora di capirlo

Cala il numero dei nuovi contagiati nonostante l'aumento dei tamponi realizzati. Una buona notizia che ha per effetto la riduzione del tasso di positività al 12,4%. I nuovi casi registrati sono 17.533 e i tamponi effettuati 140.267.

Salgono di nuovo invece i decessi, oggi 620, numero che porta il totale a 77.911 vittime da febbraio.

I pazienti in terapia intensiva sono gli stessi di ieri, 2.587, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 22 unità arrivando a 23.313.

Per quanto riguarda i vaccini, il portale del governo - che si aggiorna di solito durante la notte - segnala l'utilizzo di 413.121 dosi, il 45% di quelle consegnate da Pfizer.

Permane la disomogeneità a livello regionale: il Lazio è quella che fa meglio con quasi 50.000 dosi iniettate e una percentuale superiore al 56%, mentre la Lombardia è molto indietro con appena il 22% di dosi utilizzate.

