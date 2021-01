Aumentano i ricoveri, il tasso di positivitÃ  sale

Aumentano i ricoveri, il tasso di positività sale

Ormai nel pieno della seconda ondata. Rimanete a casa, è ora di capirlo

Nuovo rialzo del tasso di positività, che arriva al 14,8%, anche per la nuova riduzione dei test effettuati, complice l'ultima giornata festiva trascorsa. I tamponi realizzati nel giorno dell'Epifania sono infatti 121.275, dai quali emergono 18.020 nuovi contagi.

I decessi calano a 414, raggiungendo un totale di 77.291 da febbraio.

Salgono sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva: sono 23.291 i pazienti ricoverati (+117), mentre quelli in terapia intensiva sono 2.587 (+16).

Per quanto riguarda i vaccini, il portale del governo - che si aggiorna di solito durante la notte - segnala l'utilizzo di 326.649 dosi, quasi la metà di quelle consegnate da Pfizer.

C'è forte disomogeneità a livello regionale: il Lazio è quella che fa meglio con quasi 45.000 dosi iniettate e una percentuale superiore al 60, mentre la Lombardia è molto indietro con appena il 21% di dosi