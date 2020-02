50.000 in isolamento. 11 comuni in quarantena

Lombardia e Veneto duramente colpiti

Alla fine l'incubo ha preso forma.



In totale siamo a 78 nuovi casi accertati. Annullati eventi sportivi in Lombardia e Veneto.



Rinviate le tre gare di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. E da domani chiuse le università per una settimana. Divieto di entrata e uscita controllato dalle forze dell'ordine a Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Sospese gite scolastiche.





Durissimo attacco di Roberto Burioni "ai virologi della domenica". Ora in un video avvisa i politici: "Non bisogna prendere questa cosa alla carlona, alcune declamazioni tranquillizzanti di certi politici erano sbagliate".

L'unico modo per bloccare questo virus ├Ę mettere in quarantena gli infetti e i cinesi in arrivo dal Paese focolaio.

