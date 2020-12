10.000 contagi. Italia terza al mondo per decessi

Ormai nel pieno della seconda ondata. Rimanete a casa, è ora di capirlo

Come di consueto, nel bollettino del lunedì le cifre scendono perché fanno riferimento ai test effettuati di domenica. I nuovi contagi accertati sono quindi solo 10.872, numero che porta a un totale di 1.964.054.

Come detto, però, i tamponi sono molto pochi, 87.899, cioè quasi 50.000 in meno rispetto a ieri. Ciò determina un tasso di positività del 12,4%. Seppure in risalita, i decessi rimangono sotto i 500 (415), per un totale di 69.214 dall'inizio della pandemia. Ne consegue che l'Italia è al terzo posto al mondo per numero di morti per milione di persone. Peggio fanno solo San Marino - un microstato - e il Belgio. Per dare un'idea della durezza della seconda ondata, è sufficiente ricordare che alla fine dell'estate l'Italia si trovava in quattordicesima posizione nella stessa classifica, con molti grandi paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Spagna) che mostravano un rapporto peggiore del ... (Continua) leggi la 2° pagina