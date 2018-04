Basta aghi, nuove soluzioni per misurare la glicemia

Cerotti e penne rendono superflua la fastidiosa puntura

Non ci sarà più bisogno di pungere la pelle e farsi uscire il sangue per misurare la glicemia. Uno studio pubblicato su Nature Nanotechnology e condotto dalla University of Bath è giunto alla messa a punto di un cerotto per la misurazione del parametro, fondamentale in caso di diabete.

Sulla superficie del cerotto vi sono dei microsensori che rivelano la presenza dello zucchero presente nei fluidi sottocute.

Ma c’è anche un’altra soluzione che promette ai diabetici una gestione della malattia più semplice.

Si chiama Glucopen, una “penna” messa a punto dai ricercatori dell'Università di Pisa, dell'Università di Firenze e del Cnr, come annuncia l'Almanacco della Scienza edito proprio dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Al posto della normale lancetta utilizzata per misurare la concentrazione di glucosio nel sangue, Glucopen si serve di microscopiche cannule in grado di ... (Continua) leggi la 2° pagina