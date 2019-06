Un vaccino per la Dengue

È il primo autorizzato per l’infezione

Dagli Stati Uniti una buona notizia per il contrasto della malattia di Dengue. La Fda ha infatti approvato il primo vaccino per la prevenzione dell’infezione causata da tutti i sierotipi nelle persone di età compresa fra 9 e 16 anni che hanno già avuto un episodio di Dengue.

«La Dengue è la più comune malattia virale trasmessa dalle zanzare nel mondo e l'incidenza globale è aumentata negli ultimi decenni», ha detto Anna Abram, vicecommissario della Fda per la politica, la legislazione e gli affari internazionali. «La Fda è impegnata a lavorare in modo proattivo con i nostri partner presso i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, nonché i partner internazionali, compresa l'Organizzazione mondiale della sanità, per combattere le minacce alla salute pubblica, anche facilitando lo sviluppo e la disponibilità di prodotti medici per affrontare le malattie ... (Continua) leggi la 2° pagina